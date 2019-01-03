- Kar
yağışı
Yolda kalan araçlara zincir takılması
Araçların traktörle çekilmesi
Röportajlar Balıkesir
'de kar yağışı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, iş makineleri ve traktörler yardımıyla kurtarıldı
BALIKESİR - Balıkesir'de akşam başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle Balıkesir il merkezi ile Edremit
arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun bazı mevkilerinde araç trafiği güçlükle sağlanabiliyor. Çanakkale
'nin Yenice
ilçesi ile Edremit ve Havran
ilçelerini birbirine bağlayan yolun Kazdağları
mevkisinde yolda kalan bazı araçlar, iş makineleriyle çekildi.
Kar yağışı ekmek kapısı oldu
Öte yandan Edremit ilçesi Hanlar mevkisiyle Yenice arasında tipi nedeniyle yolda kalan araçları, bölgeye yakın köylerde yaşayan vatandaşlar traktörleriyle çekti.
Yolda kalan araçları ücret karşılığında çeken köylüler, sürücülerin araçlara zincir takmalarına da yardımcı oldu.
Bu arada yolda kalan sürücülere yardımcı olmaya çalışan Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Arif Kulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgede insanlar kalır diye yol boyunca dolaşıyorum. Yol hakkında ilgili yerleri bilgilendiriyorum. Karayolları ekipleri de yolu açmak için geliyor." diye konuştu.