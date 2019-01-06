Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı

Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesindeki 39 köye ulaşım sağlanamadığı aktarılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Yolların açık tutulması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bildirilen açıklamada "İlimiz merkez ilçesi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Kaynaşlı ilçesinde kapalı köy yolu yok ancak yoğun kar yağışı devam etmektedir. Yığılca ilçesinde köy yollarının tamamı kapalı olup yoğun kar yağışı devam etmektedir. Kolluk kuvvetleri ve 112 ekiplerinin yönlendirmesine göre acil köy yollarında çalışma yapılmaktadır. İl merkezinden Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerine ekip takviyesi yapılacaktır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Düzce, Yığılca, Kaynaşlı, Kar, Güncel
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