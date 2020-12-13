Yoğun kar yağışı altında polisten sıkı denetim - Son Dakika

Yoğun kar yağışı altında polisten sıkı denetim
13.12.2020 10:00
Sarıkamış'ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrol ve uygulama yapıldı.
Sarıkamış'ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrol ve uygulama yapıldı.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri korona virüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe giriş ve çıkışlarda görev aldı. Uygulamada durdurulan araçlarda sürücüler bilgilendirildi. Tedbir denetimleri yoğun kar yağışı altında gece boyu sürdü.
Polis, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.
Öte yandan ilçede sürdürülen denetimlerde görevli olan ve sokağa çıkması kısıtlaması bulunmayan vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme yapıldı. - KARS
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