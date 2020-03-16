Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Yerel Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu - Son Dakika

Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu

6 saat önce

- Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle beklenmeyen bölgede çığ felaketlerinin meydana gelmesine neden oldu.

- Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu

VAN - Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bu yıl yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle beklenmeyen bölgede çığ felaketlerinin meydana gelmesine neden oldu.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin ardından bölgede çok sayıda çığ yaşandı. Son 26 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı Van'da, yağışlar hem manevi hem de maddi kayıplara neden oldu. Çatak ilçesine bağlı Yapılı mezrasında bu yıl bölge halkının beklemediği noktalara da çığ düştü. Çığın düştüğü noktada can kaybı yaşanmazken, tek geçim kaynağı hayvancılık olan vatandaşın ot yığınları ise karlar altında kaldı.

"Bu sene bu şekilde bir çığ beklemiyorduk"

Karayollarının düşen çığın ardından temizlediği yolda kar kalınlığı 10 metreye ulaşırken, halen çığ riskinin bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşlar ise endişeli olduklarını belirtti. Çatak ilçesine bağlı Yapılı mezrasında yaşayan Yılmaz Yavuz isimli vatandaş, bu yıl beklenmedik birçok noktaya çığ düştüğünü ifade etti. Meydana gelen çığın ardından bölgenin olumsuz etkilendiğini dile getiren Yavuz, "Bu yıl yoğun kar yağışı hem maddi hem de manevi açıdan bizleri etkiledi. Bir kuzenimiz çığ altında kalarak şehit oldu. Biz bu sene bu şekilde bir çığ beklemiyorduk. Köyün bütün otları bu bölgede dizilmişti. Otlarımızın hepsi kar altında kaldı" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu

Bahçesaray, Çatak, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü         
16:48
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti         
16:17
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı         
10:13
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 02:17:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoğun kar yağışı, beklenmeyen noktalarda çığ felaketlerine neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]