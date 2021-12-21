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Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı

21.12.2021 13:37

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, Nallıhan kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, Nallıhan kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, tır ve kamyonların yoğun olarak kullandığı Bolu-Nallıhan kara yolunda etkisini sürdürüyor.

Kara yolunda ilerleyen bazı tırlar, Aynalıkaya mevkisinde ilerlemekte zorlandı. Yolda kalan tırlar, kurtarma araçları tarafından çekildi.

İlerlemekte güçlük çeken bazı tır ve kamyonların yol kenarına park etmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı
Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı
Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı
Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı

Tragger, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika
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