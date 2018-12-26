Yoğun Kar Yağışı Çelikhan'da Hayatı Olumsuz Etkiledi
1 saat önce
Yoğun kar yağışı Çelikhan'da hayatı olumsuz etkilediADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Yoğun kar yağışı Çelikhan
'da hayatı olumsuz etkiledi
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Çelikhan'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken ilçe merkezinde 15 santimi buldu. İlçeye bağlı köy yolları ve ara yollarda ulaşım zorlukla sağlanırken Adıyaman- Çelikhan karayolunda kar nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Jandarma
ve polis ekipleri ise yollarda araç sürücülerini buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu.
Belediye ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA
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