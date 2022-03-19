Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor

19.03.2022 01:32

Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti Düzce'de geçtiğimiz gün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor

Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti

DÜZCE - Düzce'de geçtiğimiz gün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şiddetli bir şekilde devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise kalınlık 40 santimetreyi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı açıklamasının ardından Düzce'de kar yağışı geçtiğimiz akşam başladı. Kent merkezinde tipi şeklinde yağan kar, yüksek kesimlerde ise lapa lapa yağmaya devam ediyor. Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yoğun bir şekilde yağan kar sebebi ile ana güzergahların açık kalması için sürekli küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Etkili olan kar sebebi ile bazı yollarda yokuş yukarı bazı araçlar çıkamazken, herhangi bir olumsuz bir durum oluşmaması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Şehrin merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 40 santimetreye kadar yükseldi. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre kar yağışının önümüzde hafta Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor
Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor

YORUMLAR
500
5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü Yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Meteoroloji, Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
01:11 Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
00:40 Benzine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre Mor performansıyla hayran bıraktı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 01:43:17. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement