Yoğun kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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Yoğun kar yağışı devam ediyor

20.03.2022 00:57
Yoğun kar yağışı devam ediyor

Düzce'de geçtiğimiz gün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Düzce'de geçtiğimiz gün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı şiddetli bir şekilde devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise kalınlık 40 santimetreyi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı açıklamasının ardından Düzce'de kar yağışı geçtiğimiz akşam başladı. Kent merkezinde tipi şeklinde yağan kar, yüksek kesimlerde ise lapa lapa yağmaya devam ediyor. Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yoğun bir şekilde yağan kar sebebi ile ana güzergahların açık kalması için sürekli küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Etkili olan kar sebebi ile bazı yollarda yokuş yukarı bazı araçlar çıkamazken, herhangi bir olumsuz bir durum oluşmaması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Şehrin merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 40 santimetreye kadar yükseldi. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre kar yağışının önümüzde hafta Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - DÜZCE

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Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun kar yağışı devam ediyor - Son Dakika


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