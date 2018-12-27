Yoğun Kar Yağışı Elazığ'da Etkili Oldu...okullar 1 Gün Süreyle Tatil Edildi

Yoğun kar yağışı Elazığ'da etkili oldu.

Yoğun kar yağışı Elazığ'da etkili oldu...Okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, hamile ve engelli kamu çalışanlara idari izin verildi



ELAZIĞ - Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, kısa sürede kent beyaza büründü.

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, bugün sabaha karşı Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Elazığ'da da etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar nedeniyle güzel görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlarda, uzun süredir beklenen kar yağışının kent merkezine düşmesiyle birlikte sevindiklerini belirtti.

Elazığ'a kar yağacağını düşünmediğini dile getiren Metin Ünlüdağ, "Kar yağınca çok şaşırdım. Hep kar yağmayacağını söylediler. O yüzden şaşırdım. İnşallah tutar hep böyle olur"dedi.

Kara alışkın olduğunu Batuhan Özdemir ise, "Allah dışarıdan gelen arkadaşlara yardım etsin. Şuan iyi ve güzel yağıyor. Soğukta yok, tutarsa seviniriz" diye konuştu.

Hamile, engelli ve öğrencilere kar tatili

Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada ise; "Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde kar yağışının devam edeceği beklendiğinden 27 Aralık 2018 Perşembe günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra yarım gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca 2002/58 sayılı Başbakanlık genelgesi gereğince bu süre zarfında Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" dedi.

Kar yağışının bölge genelinde etkisini gün boyu devam ettireceğinin beklendiği bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller

Bakanlık Harekete Geçti! Kağıt Toplayıcıları Artık Üniforma Giyerek Çalışacak

Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi