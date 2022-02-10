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Yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Yoğun kar yağışı etkili oluyor

10.02.2022 10:51

Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'nda kar yağışı Karla kaplanan yerler Karda yürüyen vatandaşlar Trafikte ilerleyen araçlar Belediye ekiplerinin kaldırımlarda kar temizleme çalışması Araç üzerindeki karı temizleyen vatandaş Karla kaplı araçlar Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili...

Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'nda kar yağışı

Karla kaplanan yerler

Karda yürüyen vatandaşlar

Trafikte ilerleyen araçlar

Belediye ekiplerinin kaldırımlarda kar temizleme çalışması

Araç üzerindeki karı temizleyen vatandaş

Karla kaplı araçlar Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oluyor

KAYSERİ - Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

Trafiğe çıkacaklar ise araçlarını temizledi.

Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yoğun kar yağışı etkili oluyor
Yoğun kar yağışı etkili oluyor

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Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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