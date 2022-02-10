Yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'nda kar yağışı

Karla kaplanan yerler

Karda yürüyen vatandaşlar

Trafikte ilerleyen araçlar

Belediye ekiplerinin kaldırımlarda kar temizleme çalışması

Araç üzerindeki karı temizleyen vatandaş

Karla kaplı araçlar Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oluyor

KAYSERİ - Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

Trafiğe çıkacaklar ise araçlarını temizledi.