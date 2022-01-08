Üye Girişi
Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

08.01.2022 21:53

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dağlık bölgede kar yağışı sebebiyle mahsur kalanları tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, sivil personelin yanı sıra askerler de katıldı. Bölgede birçok yerde yollar kapanırken günlük yaşam olumsuz etkilendi. Vatandaşlar karlar altında kalan arabalarını çıkartmaya çalıştı.

GÜNCELLEME - Pakistan'da yoğun kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree'de araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru, eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgede seyreden çok sayıda araç sebebiyle trafiğin tıkandığını, bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ahmed, dağlık bölgedeki şehre giriş ve çıkışların yarın akşama kadar kapatıldığını ifade ederek binlerce kişinin sokaklarda kaldığını ve bu kişileri tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, sivil personelin yanı sıra askerlerin de katıldığını söyledi.

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Murree afet bölgesi ilan edildi

Pencap yönetimi, Murree'yi afet bölgesi ilan etti.

Başbakan İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, turistlerin Murree'de trajik ölümü sebebiyle sarsıldığını ve üzgün olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini kaydetti.

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
500

Arama Kurtarma, Pakistan, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim         
21:56
Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış         
21:08
Komşuları tarafından rahatsız edilen kadın: Doğal gazımı kapattılar, deliklerden gaz sıktılar Komşuları tarafından rahatsız edilen kadın: Doğal gazımı kapattılar, deliklerden gaz sıktılar         
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız         
17:32
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:22 Sınır hattındaki patlamada şehit düşen Ertuğrul Ulupınar'dan geride kalan görüntüler duygulandırdı
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
20:24 Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'na tepkiler bitmiyor
19:38 Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit
19:25 İlk kez Galatasaray forması giydiği maçta sakatlandı
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 22:05:42. #1.13#
SON DAKİKA: Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement