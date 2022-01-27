Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü
Trafikte ilerleyen araçlar
Yürüyen vatandaşlar
Kar temizleme çalışması yapan belediye personeli
Kuşlara yem atan belediye personeli
Kar kürüme çalışması
Donan buz parçalarını kırmaya çalışan belediye personeli KAYSERİ - Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı, soğuktan donan havuzdaki buz parçalarını kırdı.
Ekipler ayrıca Tarihi Kayseri Kalesi yanındaki güvercinlikte bulunan kuşlara yem attı.
Kaynak: AA
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