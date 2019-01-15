Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi...98 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
46 dakika önce
Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi...98 köy yolu ulaşıma kapandı
BİTLİS - Bitlis
'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 98 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, tabelalar ve direkler adeta kardan kayboldu. Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 98 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirtti. Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti. Kar
nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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