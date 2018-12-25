BALIKESİR
Yolda kar küreme detayları
Kurtarma detayı
Röportajlar
Yoldan çıkan araç detayları
BURSA Kar
yağışından görüntüler
Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler
Kar küreme çalışmaları
BALIKESİR/ Balıkesir
'in Edremit
ilçesinin yüksek kesimlerinde sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesini birbirine bağlayan ve Kazdağları
'ndan geçen karayolunun Hanlar Mevkisinde de ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kış lastiği ve zinciri olmayan birçok araç, kayarak yoldan çıktı.
Mezitler'de karla mücadele başladı
Bursa- Ankara
Karayolunun kış aylarında en yoğun kar yağışı alan İnegöl
Mezitler Bölgesinde de yoğun kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Kar Mücadelesi Mezit Vadisi Bakım Evi ekipleri, aniden bastıran kar yağışının ardından harekete geçti.
Bursa-Ankara ve Ankara-Bursa güzergahında yolun kapanmasının ardından ekipler, kısa süreli çalışma ile yolu ulaşıma açtı.
Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolları karla mücadele araçları da zaman zaman zorluk yaşadı.