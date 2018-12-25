Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Balıkesir /

Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Balıkesir /

1 saat önce

BALIKESİR Yolda kar küreme detayları Kurtarma detayı Röportajlar Yoldan çıkan araç detayları BURSA Kar yağışından görüntüler Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler Kar küreme çalışmaları BALIKESİR / Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı...

Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Balıkesir /, System.String[]
BALIKESİR
Yolda kar küreme detayları
Kurtarma detayı
Röportajlar
Yoldan çıkan araç detayları
BURSA
Kar yağışından görüntüler
Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler
Kar küreme çalışmaları
BALIKESİR/ Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen karayolunun Hanlar Mevkisinde de ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kış lastiği ve zinciri olmayan birçok araç, kayarak yoldan çıktı.

Mezitler'de karla mücadele başladı

Bursa- Ankara Karayolunun kış aylarında en yoğun kar yağışı alan İnegöl Mezitler Bölgesinde de yoğun kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Kar Mücadelesi Mezit Vadisi Bakım Evi ekipleri, aniden bastıran kar yağışının ardından harekete geçti.

Bursa-Ankara ve Ankara-Bursa güzergahında yolun kapanmasının ardından ekipler, kısa süreli çalışma ile yolu ulaşıma açtı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolları karla mücadele araçları da zaman zaman zorluk yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:04 Kaynak: AA

Edremit, Bursa, Balıkesir, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti Bursa'da Peştamal Üreten Vatandaş, 40 Ülkeye İhracat Yapıyor

Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 20:20:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Balıkesir /
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]