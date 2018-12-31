Yoğun Kar Yağışı Kars'ta Hayatı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Yoğun kar yağışı Kars'ta hayatı olumsuz etkiliyorKARS - Kars'ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı Kars
'ta hayatı olumsuz etkiliyor
KARS - Kars'ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Öğlenden sonra başlayan kar yağışı hayatı da olumsuz etkiliyor. Kars'ta öğlenden sonra başlayan ve gittikçe etkisini artıran kar yağışı, etrafı bir anda beyaza bürüdü. Yılbaşı
alış verişi için sokaklara çıkan vatandaşlar yoğun kar yağışı altında ilerlemekte güçlük çekti.
Kar yağışının etkili olduğu kentte trafik ekipleri de sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmalarını istedi.
Öte yandan Kars'ta kar yağışından dolayı 9 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kars'ta okullarda olumsuz hava koşullarından dolayı tatil edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:47 Kaynak: İHA
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