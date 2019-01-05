Yoğun Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı
9 dakika önce
Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale
'de yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale- Ankara
karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Yılmaz
idaresindeki 71 FF 189 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda beton bariyere çarptı. Otomobilin içindeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Kazada Nursel Torunlu (47), Ceylin Şahin, Ayşe Erkeç, Ali Erkeç (15) yaralandı. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:15 Kaynak: İHA
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