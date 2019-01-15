Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı Nedeni ile Ertelenen Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Galatasaray Maçı İleri Bir...

Yoğun Kar Yağışı Nedeni ile Ertelenen Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Galatasaray Maçı İleri Bir...

57 dakika önce

IHAAW215050-SPO/15-01-2019- Yoğun kar yağışı nedeni ile ertelenen Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Galatasaray maçı ileri bir tarihte oynanacak.

Yoğun Kar Yağışı Nedeni ile Ertelenen Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Galatasaray Maçı İleri Bir..., System.String[]
IHAAW215050-SPO/15-01-2019

- Yoğun kar yağışı nedeni ile ertelenen Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Galatasaray maçı ileri bir tarihte oynanacak. Galatasaray kafilesi konakladığı otelden ayrılarak, akşam saatinde yola çıkacak. 15.01.2019 21: 50: 50 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor
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