Yoğun Kar Yağışı Nedeni ile Ertelenen Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Galatasaray Maçı İleri Bir...
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IHAAW215050-SPO/15-01-2019- Yoğun kar yağışı nedeni ile ertelenen Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Galatasaray maçı ileri bir tarihte oynanacak.
IHAAW215050-SPO/15-01-2019
- Yoğun kar yağışı nedeni ile ertelenen Ziraat Türkiye Kupası Boluspor
- Galatasaray
maçı ileri bir tarihte oynanacak. Galatasaray kafilesi konakladığı otelden ayrılarak, akşam saatinde yola çıkacak. 15.01.2019 21: 50: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:56 Kaynak: İHA
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