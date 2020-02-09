Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor (2) - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor (2)

7 saat önce

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'na yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'na yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle tabiat parkında kar kalınlığı bir metreyi geçti.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle jandarma ekipleri tarafından tabiat parkı girişinde yapılan uygulamada, bölgeye ulaşanların ise göl çevresine girişlerine izin verilmiyor.

Mudurnu-Abant kara yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Abant Gölü Tabiat Parkımıza yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamamaktadır. Yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam etmekte olup, ziyaretçilerimizin diğer alanları tercih etmeleri önemle tavsiye edilir" açıklaması yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor (2)

Jandarma, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 06:34:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]