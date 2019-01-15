Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Akseki-Seydişehir Karayolunda Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Akseki-Seydişehir Karayolunda Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

45 dakika önce

Yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandıANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle gece ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle gece ulaşımda aksamalar yaşandı.
Akseki ilçesinde dün etkili olan kar, ulaşımda aksamaya neden oldu. gece saatlerinde Akseki kavşağından itibaren Akseki Bölge Trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Uzun araçların ise trafiğe çıkmasına izin verilmedi. Karayolları ekipleri aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı araçlar ise Akseki-Seydişehir kara yolunun Yarpuz Mahallesi kesiminden itibaren yolda kaldı. Bölge trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan sürücülere yardım etti.
Akseki ilçesinde kar yağışı yerini yağmur alırken, bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi ise yolun ulaşıma kapanmaması için yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor. Bölge Trafik ekipleri tüm araçların geçişine ise müsaade etmeye başladı.
Kapalı olan mahalle yolu kalmadı
Ayrıca dün öğle saatlerinde yağan kar nedeniyle Akseki'nin kırsalda bulunan 13 mahallenin yollarının da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait ekipler tarafından açıldığı belirtilirken, kapalı mahalle yolunun kalmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Yağışının Esir Aldığı Karlıova'da Öğrenciler 18 Günlük Tatilin Ardından Dersbaşı Yaptı Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu

Akşener'in Önünde Ülkücü İşareti Yapan Başkan Adayı, Kendinden Geçti Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 11:58:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Akseki-Seydişehir Karayolunda Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]