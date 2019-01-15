Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Akseki-Seydişehir Karayolunda Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandıANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle gece ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı



ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle gece ulaşımda aksamalar yaşandı.

Akseki ilçesinde dün etkili olan kar, ulaşımda aksamaya neden oldu. gece saatlerinde Akseki kavşağından itibaren Akseki Bölge Trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Uzun araçların ise trafiğe çıkmasına izin verilmedi. Karayolları ekipleri aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı araçlar ise Akseki-Seydişehir kara yolunun Yarpuz Mahallesi kesiminden itibaren yolda kaldı. Bölge trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan sürücülere yardım etti.

Akseki ilçesinde kar yağışı yerini yağmur alırken, bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi ise yolun ulaşıma kapanmaması için yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor. Bölge Trafik ekipleri tüm araçların geçişine ise müsaade etmeye başladı.

Kapalı olan mahalle yolu kalmadı

Ayrıca dün öğle saatlerinde yağan kar nedeniyle Akseki'nin kırsalda bulunan 13 mahallenin yollarının da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait ekipler tarafından açıldığı belirtilirken, kapalı mahalle yolunun kalmadığı bildirildi.

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