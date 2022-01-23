Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

- Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı
KASTAMONU - Yoğun kar yağışının etkili olduğu ve yer yer kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Cide- Kastamonu karayolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda biriken karları kürümek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışının etkili olduğu Cide-Kastamonu karayolu Dağlı mevkiinde ulaşım durdu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide ilçesinden Kastamonu'ya servis çeken minibüs, kar sebebiyle yolun kapanması üzerine geri dönüş yaptı. Görevliler, zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını istedi.
Kaynak: İHA
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