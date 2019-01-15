Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Devrilen Ağaç Faciaya Yol Açıyordu

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Devrilen Ağaç Faciaya Yol Açıyordu

15 dakika önce

Yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ağaç faciaya yol açıyordu Yoğun kar yağışını taşıyamayan ağaç aracın üstüne devrildi, yol trafiğe kapandıESKİŞEHİR - Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ağaç faciaya yol açıyordu
Yoğun kar yağışını taşıyamayan ağaç aracın üstüne devrildi, yol trafiğe kapandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bir aracın üzerine ağaç devrildi. Olay sırasında araç içinde kimsenin olmaması sebebi ile kaza maddi hasarla atlatıldı.
Olay, Odunpazarı bölgesinde bulunan Çengelçeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Boz isimli vatandaşın park ettiği 09 AEY 38 plakalı aracının üzerine yoğun kar yağışı sebebiyle bir ağaç devrildi ve yol trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yolu trafiğe açtı.
Kazayı haber alınca olay yerine gelen Ahmet Boz, aracında maddi hasar meydana geldiğini söyledi. Boz, "Arabayı buraya park etmiştim. Arkadaşım aradı ve "Ağaç arabanın üzerine düştü" dedi. Kar nedeniyle kırılmış ve arabanın üzerine düşmüş ağaç. İtfaiye geldi ağacı aracın üzerinden alıp parçaladı. Aracın içinde de olabilirdim. Allah korudu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:18 Kaynak: İHA

İtfaiye, Eskişehir, Kar, 3. Sayfa
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