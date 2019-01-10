Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Futbol Sahası Çöktü

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Futbol Sahası Çöktü

1 saat önce

Yoğun kar yağışı nedeniyle futbol sahası çöktü Futbol sahası kar ağırlığını kaldıramadıŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyünde yoğun kar yağışından dolayı futbol sahası çöktü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle futbol sahası çöktü
Futbol sahası kar ağırlığını kaldıramadı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyünde yoğun kar yağışından dolayı futbol sahası çöktü.
Günlerdir Güneydoğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyünde 1 metreye kadar ulaştı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Bolağaç köyünde bulunan bir futbol sahasının çatısı kar ağırlığını kaldıramadığı için çöktü. Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan futbol sahası büyük bir gürültüyle çökerken, şans eseri olayın yaşandığı anda sahada kimsenin olmaması faciayı önledi. Öte yandan vatandaşlar ise çatılarındaki karları temizleyerek evlerde oluşmaya sebep olacak hasarlara engel olmaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:57 Kaynak: İHA

Şırnak, Beytüşşebap, Futbol, Kar, 3. Sayfa
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