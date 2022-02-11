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Yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı

11.02.2022 10:36

Yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı

ARDAHAN - Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Merkeze bağlı Yokuşdibi köyünde minibüs ile traktör, tipi nedeniyle kontrolden çıkıp kara saplandı. Köy yolunda kara saplanan traktör ile minibüsü kurtarmak için köylüler seferber oldu.

Köylüler kara saplanan araçları kurtarmak için traktörle kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşlar sonucu yoldan çıkarak kara saplanan araçlar bulunduğu yerden çekilerek kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı

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Traktör, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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