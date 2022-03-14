Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı - Son Dakika
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Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı

14.03.2022 09:16
Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı

Diyarbakır İl AFAD müdürlüğüne bağlı ekipler görev dönüşü kayarak yol dışına çıkan bir aracı kurtardı.

Diyarbakır İl AFAD müdürlüğüne bağlı ekipler görev dönüşü kayarak yol dışına çıkan bir aracı kurtardı.

Diyarbakır İl AFAD müdürlüğüne bağlı ekipler Diyarbakır Viranşehir yolunda görev dönüşü yoldan çıkmış bir aracı fark ederek durdu. Özel bir şirkete ait olduğu belirtilen aracı yola çıkartan ekipler aracı çekerek güvenli bölgeye ulaştırdı. Kurtarma işleminin ardından araçtakiler sağlıklı bir şekilde yollarına devam etti. - DİYARBAKIR

Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı

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Diyarbakır, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol dışına çıkan aracı AFAD kurtardı - Son Dakika
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