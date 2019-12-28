Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 kişi, yoğun kar yağışı sırasında yollarını kaybedince kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 kişiyi buldu, ancak Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarına hava koşullarının uygun olması halinde tekrar başlanacağı bildirildi.


Ali Kaçar, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:57 Kaynak: DHA
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