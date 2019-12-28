Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu - Son Dakika

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Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu
6 saat önce
MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:57 Kaynak: DHA
MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmalarına bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 kişi, yoğun kar yağışı sırasında yollarını kaybedince kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 kişiyi buldu, ancak Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarına hava koşullarının uygun olması halinde tekrar başlanacağı bildirildi.
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