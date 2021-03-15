Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Macahel yolunu açmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Macahel bölgesinde Mart ayında yağan karla birlikte bu yıl ikinci kez yol açma çalışması başlatıldı. Yoğun kar yağışının ardından ekipler, bölgenin yolunu açık tutabilmek için çalışma başlattı.

Artvin'de Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.

Doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgede kış şartları ağır geçiyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için, Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirdi. Yolu sürekli açık tuta bilmek için ekipler, yoğun çaba harcıyor.

Kente önceki gün başlayan kar yağışının sona ermesinin arından çalışmalarına başlayan şirket, 7 kilometresi çığ alanı olan 42 kilometrelik yol ağında bulunan karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sürekli temizliğinin yapıldığı bölgede ikinci kez yoğun bir şekilde kar açma çalışması başlatıldı. - ARTVİN