Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı
6 saat önce
MERSİN'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sırasında arazide kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:30 Kaynak: DHA
MERSİN'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sırasında arazide kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışması başlatıldı.
Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımdaki Musabozulduğu mevkisinde Ali Kaçar, iddiaya göre önceki gün arazide kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmesinin ardından çalışmalara AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Kaybolan Ali Kaçar'ı, arazide arama çalışmaları sürüyor.
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