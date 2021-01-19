Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı

19.01.2021 04:22

Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan üzeri mermer yüklü 10 tır, yaklaşık 3.5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan üzeri mermer yüklü 10 tır, yaklaşık 3.5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Toros Dağları üzerinde ilçeye bağlı bin 500 rakımlı Tozlu Mahallesindeki bir mermer ocağında yoğun kar yağışı nedeniyle üzeri mermer yüklü 10 tır mahsur kaldı. Şoförlerin yardım isteğiyle birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin iş makinalarıyla yürüttüğü yaklaşık 3.5 saat süren çalışmanın ardından maden ocağına ulaştı. Kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından ekiplerinde yardımıyla şoförler tırlarıyla yeniden yola koyuldu.

Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı
Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı
Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı
Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı

Mersin, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı - Son Dakika


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