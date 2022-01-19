Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Türkiye'de kar yağışı önceki geceden itibaren etkisini artırdı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki ulaşım da tıkandı. Dünden bu yana hummalı bir çalışma yürüten ekipler, otoyolu ulaşıma açtı. Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"TÜM KARIN TEMİZLENMESİ HEDEFLENİYOR"

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.

"YOLA ÇIKACAKLAR DİKKATLİ DAVRANMAYA DEVAM ETMELİ"

Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.