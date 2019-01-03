Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı Sonrası Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmaları başladıMALATYA - Malatya merkez ve ilçelerinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası ekipler yoğun bir şekilde karla mücadele başlatıldı.

Yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmaları başladı

MALATYA - Malatya merkez ve ilçelerinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası ekipler yoğun bir şekilde karla mücadele başlatıldı.
Karla mücadele ekipleri kent merkezinde bulunan ana arterleri açık tutmak için büyük çaba sarf ederken, ana caddelerde ise vatandaşların rahat yürüyebilmesi için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Çok sayıda personel ve iş makinesinin yer aldığı çalışmalarla kapalı olan mahalle ve mezralara ulaşmak için de yoğun çalışma yürütülüyor.
Okulların tatil edildiği bölgede kar ve soğuk havanın etkisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Malatya, Kar, Genel
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