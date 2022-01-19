Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

KÜTAHYA Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bin 500 rakımlı Kocayla geçidi, kar ve tipi nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Kar kalınlığının 20 santimi geçtiği Domaniç- İnegöl dağ yolunda tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşerken virajlardaki buzlanmadan dolayı araçlar güçlükle dağı tırmanıyor. Karayolları ekipleri, Kocayayla geçidini açık tutmak için sürekli greyderlerle yolu açarken bir taraftan da tuzlama çalışması yapıyor.

Domaniç ilçe merkezinde de kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Okulları tatil edilen çocuklar, beyaz güzelliğin keyfini yaşıyor. Domaniçli çocuklar, kardan adam yapıp kartopu oynayarak karın keyfini çıkartıyor.