Yoğun kar yağışı Uludağ'da turizm işletmecilerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da beklenen yoğun kar yağışının başlaması turizm işletmecilerini memnun etti.

Kent merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklığında bulunan, 9 kilometrelik teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan "Oteller Bölgesi"nde, 6 bine yakın yatak kapasitesiyle, bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunan Uludağ, bu sezon kara geç kavuştu.

Yoğun yağışla beyaza bürünen Uludağ'daki 1. ve 2. yerleşim bölgelerinde, 300 metre ila 1980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporu yapılabiliyor.

Uludağ, kayak, snowboard ve kızak binme imkanlarının yanı sıra kar motoru ile yeşil ve beyazın oluşturduğu eşsiz manzarayı keşfe çıkmak için eşsiz imkanlar sunuyor.

Doğa sporu tutkunlarının vazgeçemediği buluşma noktalarından Uludağ, görüş mesafesinin açık olduğu günlerde doğa yürüyüşüne çıkan tatilcilere, benzersiz kent manzarasını seyretme fırsatı da tanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, kar yağışının artarak süreceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Hafta sonu daha fazla kar yağışı beklediklerini aktaran Saraçoğlu, "Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Cuma ve pazar arası daha fazla kar yağışı bekleniyor." dedi.

Saraçoğlu, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanması nedeniyle bir süredir kayak ve kar sporlarının yapılamadığına işaret ederek, bir süre önce kayak turizminin yapıldığı otellerde misafirlere yönelik hafta sonu kayak kısıtlamasının kaldırılmasının turizm firmalarını, işletmecileri ve kayak merkezlerinde konaklayan yerli ve yabancı misafirleri sevindirdiğini dile getirdi.

Bölgedeki işletmelerin "güvenli turizm sertifikası" bulunduğunu vurgulayan Saraçoğlu, Türkiye'ye daha fazla döviz girdisi sağlamak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Saraçoğlu, "Hafta içi alınan kararla hijyen ve pandemi koşulları uygulanması koşuluyla kayak yasağı da kalkmış oldu. Evlerde ve kapalı ortamlarda sıkılan ve bunalan vatandaşları Uludağ'a davet ediyoruz. Temiz hava ve kayak sporları ile dinlenmek ve eğlenmek adına güvenli turizm tesisleri eşliğinde Uludağ sizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 15 yıldır kar yağışı bu kadar gecikmemişti"

Uludağ'da yaklaşık 15 yıldır kayak ve snowboard kiralama hizmeti veren Alper Alptekin de kar yağışını uzun süredir beklediklerini belirtti.

Tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Alptekin, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 yıldır kar yağışı bu kadar gecikmemişti ama yağış başladı umarım devamı da gelir. Yağışa sevindik, umarım tatilciler de mutlu olurlar. Pandemi nedeniyle gerekli tüm önlemleri aldık. Bütün kayakseverleri Uludağ'a bekliyoruz. Pistlerin tam hazır olabilmesi için biraz daha kar yağması gerekiyor."