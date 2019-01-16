Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı Vatandaşlara Eğlenceli Dakikalar Yaşattı

Yoğun Kar Yağışı Vatandaşlara Eğlenceli Dakikalar Yaşattı

25 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gencinden yaşlısına eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yoğun Kar Yağışı Vatandaşlara Eğlenceli Dakikalar Yaşattı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gencinden yaşlısına eğlenceli dakikalar yaşattı.

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe beyaza bürünürken, vatandaşlar ise kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Seyir halinde olan araçlar ise trafikte önlemlerini alarak, araçlarının ön camlarında oluşan buzları kendi elleriyle temizledi.

Kar yağışının tadını çıkaran Fahrettin Kelhacıoğlu konuyla ilgili açıklamalarında, "Elhamdülillah bu sene çok memnunuz kar yağışından dolayı rabbim bereketini esirgemedi. Rabbim ayrıca bereketini sadece Şuhut'a değil Türkiye'nin her yerine ayrı ayrıca bol ve bereketli bir şekilde kar yağdırıyor şükürler olsun bundan çok memnunuz çok mutluyuz rabbim inşallah bereketini devam ettirir. Hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.

Kar yağışının tadını çıkaran Ertok Uraş ise açıklamalarında, "Kış olacak gayri zemheri ayındayız. Yağsın kara yere yağsın Allah hayırlısıyla versin kış zemheri ayındayız" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

Şuhut, Afyon, Kar, 3. Sayfa
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