Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Çatıları Yıktı, Arabalar Kar Altında Kaldı

Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Çatıları Yıktı, Arabalar Kar Altında Kaldı

1 saat önce

Yoğun kar yağışı ve tipi çatıları yıktı, arabalar kar altında kaldı -Vatandaşlar evlerine ulaşabilmek için kar içerisine tüneller kazdı.

Yoğun kar yağışı ve tipi çatıları yıktı, arabalar kar altında kaldı
-Vatandaşlar evlerine ulaşabilmek için kar içerisine tüneller kazdı.
- Kar kalınlığı bazı mahallelerde yaklaşık 2 metreye ulaştı
-Mahalle sakinleri şimdi bir an önce kesik olan su ve elektriklerinin gelmesini bekliyor.

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde bazı mahallelerde yaklaşık 2 metreye ulaşan kar hayatı felç etti. Vatandaşlar evlerine ulaşabilmek için kar içerisine tüneller kazdı.
Geçen hafta başlayan kar yağışı Saraycık ve Dereşim Mahallesinde hayatı neredeyse durdurdu. Kalınlığı 2 metreye ulaşan kardan dolayı yollar kapandı. Vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkabilmek için karlar arasında tünel kazmak zorunda kaldı. Sular ve elektrikler kesilince, iş lüks lambalarına ve pınardan su taşımaya kaldı. Elektrik kesintileri tam olarak giderilmese de, KCETAŞ'ın çalışmalarıyla bir hafta sonra bazı yerlere elektrik verilebildi. Bir vatandaşın traktörünün üzerine çatı uçtu. Kimi yerde ağaçlar yıkıldı. Saraycıklılar yaşamlarını devam ettirmek için erkek, kadın, çoluk çocuk demeden kazma küreğe sarıldı.
Kızıyla birlikte lüks lambası için tüp doldurmaya çıkan bir baba, "Kızımla tüp doldurmaya gittik. Bir haftadır elektrikler kesik olunca lüks lambası kullanıyorduk, o yüzden tüpümüz bitti" diye konuştu.
Pınardan su dolduran bir kadın da, normal şartlarda içmek için kullanmadıkları suya muhtaç kaldıklarını söyledi. Traktörünün üzerine evinin çatısı devrilen bir başka mahalle sakini ise, "Sabah baktık çatı traktörün üzerine düşmüş, yapacak bir şey yok" dedi.
Mahalle sakinleri şimdi bir an önce kesik olan su ve elektriklerinin gelmesini bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Umreye Giderken Çantasında 3 Kilo 600 Gram Altınla Yakalanan İş Adamı İçin Karar Verildi 10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak

Fanatik Trabzonsporlu Gurbetçi, İkizlerine "Bordo" ve "Mavi" Adını Verdi Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:23:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Çatıları Yıktı, Arabalar Kar Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]