Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

1 saat önce

Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Araçlar Yolda Mahsur Kaldı, System.String[]
Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tipi şeklindeki yağış hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum- Samsun karayolunda ulaşım zaman zaman durdu. Samsun yolu 30. kilometresinde kayan araçlar ve yoğun tipi nedeniyle araç kuyrukları oluştu, trafik durdu. Sürücüler yolun açılmasını beklerken ekiplerin yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyanın En Önemli Dergilerinden Forbes'un 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' Ödülü Sahiplerini Buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV'yi ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti

Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 02:24:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Araçlar Yolda Mahsur Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]