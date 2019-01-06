Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldıÇORUM - Çorum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı



ÇORUM - Çorum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan tipi şeklindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum-Samsun karayolunda ulaşım durdu.

Samsun yolu 30. kilometresinde kayan araçlar ve yoğun tipi nedeniyle araç kuyrukları oluştu, trafik durdu. Sürücüler yolun açılmasını beklerken ekiplerin yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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