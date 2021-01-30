Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı
30.01.2021 23:57
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas- Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı
SİVAS - Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı.
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesinde tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Karayolunun kapatılmasıyla tır sürücüleri araçlarını ilçe girişinde park etti. Polis ekipleri tarafından ise araç geçişine izin verilmiyor.
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