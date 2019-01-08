Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Yoğun Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

37 dakika önce

Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum- Bingöl, Erzurum- Kars, Erzurum- Bayburt ve Erzurum- Erzincan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü kara yollarında araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kara yolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekledi.

Erzurum'un, Şenkaya, Hınıs, Tekman, Karayazı ve Çat ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Hınıs ilçesindeki Akören, Çatalören ve Dadaş geçitleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tipide mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyaret eden iki kişi, tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Erzurum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, arazi araçlarıyla bölgeye giderek, otomobiliyle yolda mahsur kalan kişileri yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kurtardı.

AKUT ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kurtarma operasyonunu güçlükle gerçekleştirdi.

Zor şartlar altında kurtarmak için çalıştılar

Mahsur kalan vatandaşlardan Sefa Düzenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbe ziyaretinden döndükten sonra yolda mahsur kaldıklarını ve AKUT ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

AKUT ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Düzenli, "AKUT ekipleri, yoğun tipiye rağmen zor şartlar altında bizi kurtarmak için çalıştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

AKUT Erzurum Ekip Lideri Lokman Toptaş ise kendilerini arayarak yardım isteyen kişiler için hemen harekete geçtiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:49 Kaynak: AA

Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kar, Güncel
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