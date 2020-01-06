Yoğun kar yağışı ve TIR kazaları Bursa-Ankara yolunu kapattı - Son Dakika

Bursa'da yoğun kar yağışı ve 2 TIR'ın kayması nedeniyle Ankara Yolu trafiğe kapandı. Polis ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.



Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 TIR Bursa-Ankara karayolunu kapattı. Ankara istikametinde kilometrelerce kuyruk oluşurken Karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu ulaşıma açmak için seferberlik başlattı.



Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmaya çalışırken, ağır tonajlı yolcu otobüsleri ve TIR'ları İnegöl girişinde bekleterek geçişlerine izin vermezken, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı araç sürücülerini ikaz ediyor. - BURSA