Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı Yolları Kapadı...kardan Tepeler Yarılarak Yollar Açılıyor

Yoğun Kar Yağışı Yolları Kapadı...kardan Tepeler Yarılarak Yollar Açılıyor

1 saat önce

Yoğun kar yağışı yolları kapadı.

Yoğun Kar Yağışı Yolları Kapadı...kardan Tepeler Yarılarak Yollar Açılıyor, System.String[]
Yoğun kar yağışı yolları kapadı...Kardan tepeler yarılarak yollar açılıyor

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalar sürüyor.
Başkale'de bir hafta önce etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine bağlı bütün kırsal mahalle yolları ulaşıma açılırken, halen ulaşıma kapalı bulunan 3 mahallenin yolu için de ekipler amansız bir çalışma yürütüyor. Kardan tepeleri yararak yolları açan Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri, yer yer 3 metreyi karı aralıksız temizlemeye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Van, Başkale, Kar, Yerel
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