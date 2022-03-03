Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı - Son Dakika
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Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı

03.03.2022 01:30

Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı Afyonkarahisar'da biriken kar nedeniyle ağaç dalları kırıldı Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kara dayanamayan ağaç dalları dayanamayarak kırıldı.

Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı

Afyonkarahisar'da biriken kar nedeniyle ağaç dalları kırıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kara dayanamayan ağaç dalları dayanamayarak kırıldı. Kırılan ağaç dalları anayolu kapattı.

Afyonkarahisar kent merkezi Zafer Mahallesinde yoğun kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ağaç dalları dayanamayarak kırıldı. Kırılan dallar anayolu tamamen trafiğe kapatırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler gelerek motorlu testere yardımıyla dalları yoldan temizleyip ulaşıma açtı.

Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı
Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı
Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı

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Karahisar, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı - Son Dakika
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