Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışına Dayanamayan Ahırın Tavanı Çöktü

Yoğun Kar Yağışına Dayanamayan Ahırın Tavanı Çöktü

5 dakika önce

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın tavanının çökmesi nedeniyle iki inek telef oldu.

Yoğun Kar Yağışına Dayanamayan Ahırın Tavanı Çöktü, System.String[]
Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın tavanının çökmesi nedeniyle iki inek telef oldu.

Merkez Çavdarlı Köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın tavanında çökme meydana geldi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaptıkları çalışmada bir ineği ahırdan sağ çıkarırken, 2 inek ise telef oldu. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

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