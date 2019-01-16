Yoğun Kar Yağışına Dayanamayan Ahırın Tavanı Çöktü

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın tavanının çökmesi nedeniyle iki inek telef oldu.

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın tavanının çökmesi nedeniyle iki inek telef oldu.



Merkez Çavdarlı Köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın tavanında çökme meydana geldi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaptıkları çalışmada bir ineği ahırdan sağ çıkarırken, 2 inek ise telef oldu. - NİĞDE

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