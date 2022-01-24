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Yoğun kar yağışına dayanamayan çatı çöktü, 17 araç zarar gördü - Son Dakika

Yoğun kar yağışına dayanamayan çatı çöktü, 17 araç zarar gördü

24.01.2022 21:11

Yoğun kar yağışına dayanamayan çatı çöktü, 17 araç zarar gördüDÜZCE Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Yığılca Kapalı Pazar yerinin çatısı çöktü.

Yoğun kar yağışına dayanamayan çatı çöktü, 17 araç zarar gördü

DÜZCE Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Yığılca Kapalı Pazar yerinin çatısı çöktü. Çökme nedeniyle 17 araç zarar gördü.

Düzce'de 4 gündür aralıksız yağan kar yağışı sebebi ile Yığılca'da kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye kadar çıktı. Etkili olan kar yağışında araçlarının karla kaplanmasını istemeyen bazı vatandaşlar araçlarını ilçe merkezinde bulunan Kapalı Pazaryerine çekti. Pazaryerinin tentesi ise yoğun kar yağışını kaldıramayarak gece saatlerinde çöktü. Hava aydınlanınca olayın mahiyeti ortaya çıktı. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede pazaryerinin 3'te 1'lik kısmının çöktüğü ve çökme sebebi ile 17 aracın zarar gördüğü tespit edildi. Pazaryerinin kalan kısmında ise çatı kısımlarından çatlama seslerinin gelmesi sebebi ile emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak alana giriş çıkışı yasakladı.

Kurtarma kar temizlendikten sonra

Kapalı Pazaryerinin içerisinde aracı bulunan araç sahipleri araçlarının bulundukları yerden kurtarılması için çalışma başlatılmasını talep ederken, ilk alınan bilgilere göre kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kurtarma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

Yoğun kar yağışına dayanamayan çatı çöktü, 17 araç zarar gördü
Yoğun kar yağışına dayanamayan çatı çöktü, 17 araç zarar gördü
Yoğun kar yağışına dayanamayan çatı çöktü, 17 araç zarar gördü

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Yığılca, Tragger, Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun kar yağışına dayanamayan çatı çöktü, 17 araç zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışına dayanamayan çatı çöktü, 17 araç zarar gördü - Son Dakika
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