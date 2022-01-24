Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme - Son Dakika

İstanbul'da yoğun kar yağışı, kenti etkisi altına aldı. Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi.