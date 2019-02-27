Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışına Rağmen Görevlerini Yapıyorlar

Yoğun Kar Yağışına Rağmen Görevlerini Yapıyorlar

52 dakika önce

Yüksekova ilçesinde Vangölü Elektrik dağıtım A.Ş'nin (VEDAŞ) arıza timleri, kısa süreli enerji kesintisi olan mahallerde kar kış dinlemeden görev yapıyor.

Yoğun Kar Yağışına Rağmen Görevlerini Yapıyorlar, System.String[]
Yüksekova ilçesinde Vangölü Elektrik dağıtım A.Ş'nin (VEDAŞ) arıza timleri, kısa süreli enerji kesintisi olan mahallerde kar kış dinlemeden görev yapıyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini etkisinin altına alırken, ilçenin Esentepe mahallesinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

İlçenin Esentepe mahallesinde kar yağışının artmasıyla, mahalleye verilen enerji hatların üzerine düşen ağaç dallarından dolayı elektrik kesintisi yaşanırken, VEDAŞ arıza ekipleri, yoğun kar yağışına ve dondurucu soğuklara rağmen tellerin üzerindeki dalları indirip telleri sağlamlaştırdıktan sonra mahalleye tekrar elektrik verildi.

Elektrik Teknisyeni Necattin Tekin; Yoğun kar yağışından dolayı bizim belediye hattı, tabir ettiğimiz hat tutmuyordu. Biz müdahale ettik. Bir yarım saattir yaklaşık, bu çalışmadan dolayı buda iletkenlerin üstüne kardan dolayı ağaçlar düşmüştü, onları kaldırdık, bölgenin şuan tamamı enerjili" dedi

Elektrik Teknisyeni Veysi Çelik ise; " Özellik böyle kış aylarında zaten biz VEDAŞ ekipleri olarak vatandaşımızın mağdur olmaması için ayaktayız. Çalışıyoruz elimizden geleni yapacağız. Bu akşam muhtemelen sabaha kadar böyle geçeceği için bize ayrılan süreye kadar hep ayakta olacağız. Mahalleri dolaşacağız duyarlı vatandaşlarımızın içleri rahat olsun biz her müdahaleye karşı tetikte olacağız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

Yüksekova, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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