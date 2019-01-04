Yoğun Kar Yağışına Rağmen Yaşlı Kişiyi Hastaneye Ulaştırdılar
57 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu köyde rahatsızlanan yaşlı kişinin yardımına 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu köyde rahatsızlanan yaşlı kişinin yardımına 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) yetişti.
İlçeye bağlı Kehler köyünde yaşayan Ali Osman
Günaya (74), fenalaşması üzerine 112 Acil Servis
ekiplerinden yardım istedi.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle UMKE ve 112 ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından köye ulaştı.
Günaya, buradaki kontrollerinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:14 Kaynak: AA
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