Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışına Rağmen Yaşlı Kişiyi Hastaneye Ulaştırdılar

Yoğun Kar Yağışına Rağmen Yaşlı Kişiyi Hastaneye Ulaştırdılar

57 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu köyde rahatsızlanan yaşlı kişinin yardımına 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.

Yoğun Kar Yağışına Rağmen Yaşlı Kişiyi Hastaneye Ulaştırdılar, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu köyde rahatsızlanan yaşlı kişinin yardımına 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.

İlçeye bağlı Kehler köyünde yaşayan Ali Osman Günaya (74), fenalaşması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle UMKE ve 112 ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından köye ulaştı.

Günaya, buradaki kontrollerinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:14 Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Safranbolu, Güncel
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