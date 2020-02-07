Yoğun kar yağışında Kavacık rampası kısa süreliğine kapandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yoğun kar yağışında Kavacık rampası kısa süreliğine kapandı - Son Dakika

Yoğun kar yağışında Kavacık rampası kısa süreliğine kapandı

16 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Yoğun kar yağışında Kavacık rampası kısa süreliğine kapandı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışı sebebiyle, emniyet güçleri İzmir- Ankara D300 karayolunda önlem alırken, kara hasret kalan Kulalılar da karın tadını çıkardı.


Kula'da sabahtan bu yana süren yağmur yağışı, akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde yağmaya başlamıştı. Gece saatlerine yoğun şekilde yağmaya başlayan kar yağışı sebebiyle, emniyet güçleri İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde önlem aldı. Saat 11.00 sularında başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle, bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolundaki Kavacık rampasında, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri öncülüğünde, Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı. Her kar yağışı sonrasında ulaşımda aksamaya sebep olan Kavacık Rampasına TIR gibi büyük araçların çıkması bir süre engellendi. İlçe Stadyumu civarında büyük araçların rampaya çıkmasına izin vermeyen emniyet güçleri, karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları sonrasında büyük araçlar için yolu yeniden trafiğe açtı.


Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin ardından yardım götürdüğü Elazığ'dan dönüşte Kula rampalarında yoğun kar yağışına yakalanan Manisa Soma Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi Emrah Şahinbaş; " Soma'dan Sosyal Yardımlaşma kömürü alan Elazığ'daki depremzede vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yardım için Elazığ'a gitmiştik. Kömür teslimatımızı yaptık. Dönüşte Kula rampalarında emniyet güçleri trafiği tehlikeye atmamak adına, yolda büyük araçların sıkıntı yaşayabileceği açısından bizi durdurdular. Çekici araçları trafiğe açmıyorlar. İlgilerinden ve önlemlerinden dolayı emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Araç sahiplerinin ve diğer vatandaşların başına bir şey gelmesin diye bu karda göründüğü gibi çalışıyorlar. Bizde yolun açılması için bekliyoruz." Dedi.


Başkan Tosun, çocuklarıyla karın tadını çıkardı


Öte yandan gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kara hasret kalan Kulalılar için de bir fırsat oldu. Gece saatlerinde çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte evinin önünde kar topu oynayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, uzun süredir bekledikleri kar hasretini giderdiklerini söyledi. Başkan Tosun; " Bugün hava çok güzel. Yani hava kurak gidiyordu. Geçen seneye göre yüzde 50 yağışlarımız azdı. Hamdolsun Allah'a bugün güzel bir kar yağışı var. Bu kar yağışında bizde dayanamadık, çoluk çocukla beraber sokağa kartopu oynamaya indik. O noktada Kula, kar yağdığı zaman ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bu karda, kışta da gönlümüz arz ediyor ki, yolda seyehat halinde olan vatandaşlarımız da inşallah burnu bile kanamadan hayırlısıyla Allah sevdiklerine ulaştırır. Ben herkesin bu karlı havada dikkat etmesini, hem de karın zevkini ve tadını çıkarmasını tavsiye ediyorum. Kula'da bu noktada kardan nasibini aldı. Yağış olarak mevsimsel standartların altında bir yıl yaşıyoruz ama, bu yağışlarla beraber güzel ve bereketli günlere kavuşmuş olacağız." İfadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi
Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Erzurum'da çıkan yangında 10 ev, 6 ahır kül oldu

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 02:08:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoğun kar yağışında Kavacık rampası kısa süreliğine kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]