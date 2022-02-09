Üye Girişi
Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü - Son Dakika

Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü

09.02.2022 21:18

- Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü.

- Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü.

Çiçekdağı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşayan Yaşar Kılıç'ın mandırasının çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Tarım aletleri ve ekipmanlarının yanı sıra, hayvanlarının yemlerinin de enkaz altında kaldığını belirten Yaşar Kılıç, yardım istedi. Köy sakinleri enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

(EÖ-AG-BA-Y)

Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü
Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü
Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü

YORUMLAR
500

Yaşar Kılıç, Çiçekdağı, Kırşehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
20:24 İstanbul'da polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada 1 kadın yaşamını yitirdi! O anlar kameralarda
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
19:39 Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 21:25:53. #1.11#
SON DAKİKA: Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement