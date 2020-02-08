Yoğun kar yağışında sokak hayvanları unutulmadı - yeniden - Son Dakika
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Yoğun kar yağışında sokak hayvanları unutulmadı - yeniden

6 saat önce

Yoğun kar yağışında sokak hayvanları unutulmadıMANİSA'nın Kula ilçesinde, yoğun kar yağışının bulunduğu yerlere sokak hayvanları için yiyecek ve su bırakıldı.

Yoğun kar yağışında sokak hayvanları unutulmadı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yoğun kar yağışının bulunduğu yerlere sokak hayvanları için yiyecek ve su bırakıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kula'da son günlerde yaşanan soğuk ve kar yağışlı hava dolayısıyla yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı cadde, sokak ve kırsal bölgelere su ve yiyecek bırakarak farkındalık oluşturmak isteyen personel, vatandaşları da evlerinin ve işyerlerinin önüne bir kap su ve yiyecek bırakmaya çağırdı.

Personelle birlikte ilçenin çeşitli yerlerine su ve yiyecek dağıtmaya çıkan Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Sait Bozer, soğuk ve karlı havada sokak hayvanlarını unutmadıkları dile getirdi.

Yoğun kar yağışında sokak hayvanları unutulmadı - yeniden

Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
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