Yoğun kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadılar - Son Dakika
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Yoğun kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadılar

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yoğun kar yağışının hakim olduğu Kula'da sokak hayvanlarını unutmadı.

Yoğun kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadılar, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yoğun kar yağışının hakim olduğu Kula'da sokak hayvanlarını unutmadı. İlçenin çeşitli yerlerine sokak hayvanları için yiyecek ve su bırakan personel, tüm vatandaşları da soğuk havalarda sokak hayvanları için evlerinin önüne bir kap su ve yiyecek bırakmaya davet etti.


Manisa'nın Kula ilçesinde son günlerde yaşanan soğuk ve kar yağışlı hava dolayısıyla yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçen Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarına su ve yiyecekler bıraktı. Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı cadde, sokak ve kırsal bölgelere su ve yiyecek bırakarak farkındalık oluşturmak isteyen personel, tüm vatandaşları da bu havalarda sokak hayvanları için evlerinin ve iş yerlerinin önüne bir kap su ve yiyecek bırakmaya davet etti.


Personel ile birlikte ilçenin çeşitli yerlerine su ve yiyecek dağıtmaya çıkan Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Sait Bozer, soğuk ve karlı havada sokak hayvanlarını unutmadıkları dile getirdi.


Sadece bir günlük değil, soğuk ve yağışlı havalarda personeli ile birlikte sokak hayvanlarını unutmadıklarını kaydeden Bozer, "Özellikle karlı ve soğuk havalarda sokak hayvanlarının su, yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi. - MANİSA

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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